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В России разрешили выращивать коноплю и опийный мак

Опубликовано : 13 февраль 2020 г. 08:36 | Просмотров: 139 | Категория: Мир

Новое правительство России разрешило культивирование конопли и снотворного мака в промышленных, медицинских и ветеринарных целях.

Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что в медицинских целях и для использования в ветеринарии можно выращивать сорта мака снотворного "с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ". Для культивирования в промышленных целях допущены конопля с содержанием тетрагидроканнабиола в объеме не более 0,1%, а также снотворного мака с общим содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина в объеме не более 0,6%.

Запрет на культивирование этих растений был введен в России в 2007 году.


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