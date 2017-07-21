Филат поставил диагноз Плахотнюку ...

Освобожденный из тюрьмы экс-премьер Владимир Филат считает своего бывшего партнера по власти, беглого олигарха Владимира Плахотнюка "опасным для общества" и психически нездоровым.

Об этом Филат заявил накануне, выступая в эфире телеканала JurnalTV.

"Второго Плахотнюка в радиусе 6 тысяч километров не существует. И я это говорю не потому, что я сидел в тюрьме и перенес страдания. Говорю это, потому, что на самом деле у этого человека "не все дома", он опасен для общества. Подобного ему в указанном радиусе нет", - заявил Филат.

Обвиненный в коррупции и приговоренный к девяти годам лишения свободы экс-премьер Владимир Филат был досрочно освобожден 3 декабря 2019 года.