Филат поставил диагноз Плахотнюку
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Освобожденный из тюрьмы экс-премьер Владимир Филат считает своего бывшего партнера по власти, беглого олигарха Владимира Плахотнюка "опасным для общества" и психически нездоровым.
Об этом Филат заявил накануне, выступая в эфире телеканала JurnalTV.
"Второго Плахотнюка в радиусе 6 тысяч километров не существует. И я это говорю не потому, что я сидел в тюрьме и перенес страдания. Говорю это, потому, что на самом деле у этого человека "не все дома", он опасен для общества. Подобного ему в указанном радиусе нет", - заявил Филат.
Обвиненный в коррупции и приговоренный к девяти годам лишения свободы экс-премьер Владимир Филат был досрочно освобожден 3 декабря 2019 года.
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