show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 14:17  

Посол России был вызван МИД Молдовы после его участия в официальном мероприятии в Тирасполе

Сегодня, 13:13  

Молдова запретила ввоз яиц и курятины из Украины

Сегодня, 12:57  

Внук Назарбаева готов рассказать в Лондоне о крупномасштабной коррупции между властями России и Казахстана

Сегодня, 09:18  

Филат поставил диагноз Плахотнюку

Сегодня, 08:36  

В России разрешили выращивать коноплю и опийный мак

Сегодня, 08:27  

Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров
все новости
ИЩУ

Внук Назарбаева готов рассказать в Лондоне о крупномасштабной коррупции между властями России и Казахстана

Опубликовано : 13 февраль 2020 г. 12:57 | Просмотров: 533 | Категория: Мир

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который сейчас живет в Лондоне, попросил у Великобритании политического убежища.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры:
– Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!

Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана.

Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)", – написал он.

Как сообщает издание "Настоящее время", по словам внука Назарбаева, он разочаровался в своем дедушке. "Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит вас всех!".

29-летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева, которого нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

В октябре прошлого года Назарбаев-младший забрался на балкон отеля International Park Plaza Hotel в Лондоне и угрожал спрыгнуть вниз и покончить с собой. Полиции удалось уговорить его не делать этого. Но позднее родственник бывшего президента Казахстана начал громить квартиру, и соседи вызвали полицию. Местный суд приговорил его к одному году лишения свободы и общественным работам условно. Назарбаева-младшего обязали продолжать лечиться от наркозависимости и не менее 20-ти раз посетить врачей, а также назначили ему испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ, штраф в 1 тысячу фунтов и возмещение ущерба от разгрома квартиры на сумму 5 тысяч фунтов.​

В 2017 году Айсултан признал проблему с наркотиками, по его словам, именно дедушка "спас" его от них. К запрещенным препаратам внук Назарбаева, по его собственному признанию, пристрастился после смерти дедушки, академика Мухтара Алиева, и после самоубийства отца в австрийской тюрьме.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Внук Назарбаева готов рассказать в Лондоне о крупномасштабной коррупции между властями России и Казахстана

Внук Назарбаева готов рассказать в Лондоне о крупномасштабной коррупции между властями России и Казахстана ...

Просмотров: 497
В России разрешили выращивать коноплю и опийный мак

В России разрешили выращивать коноплю и опийный мак ...

Просмотров: 314
'Радио Свобода' стало иностранным агентом в России

'Радио Свобода' стало иностранным агентом в России ...

Просмотров: 213
Президент Украины уволил главу своей администрации

Президент Украины уволил главу своей администрации ...

Просмотров: 834
В России антифашистов обвинили в терроризме и попытке свержения власти

В России антифашистов обвинили в терроризме и попытке свержения власти ...

Просмотров: 686
Преемница Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

Преемница Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ ...

Просмотров: 848
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 960
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 194
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 320
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 057
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 108 559
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 996
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 52 107
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 46 634
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 40 696
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 39 100
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 20 969
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 19 845
ВЛАСТЬ
Посол России был вызван МИД Молдовы после его участия в официальном мероприятии в Тирасполе

Посол России был вызван МИД Молдовы после его участия в официальном мероприятии в Тирасполе

Сегодня, 13:13  Молдова запретила ввоз яиц и курятины из Украины
Сегодня, 09:18  Филат поставил диагноз Плахотнюку
Сегодня, 08:27  Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров
ЛЮДИ
Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров

Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров

Вчера, 21:16  Общественники потребовали ввести мораторий на приватизацию госпредприятий
07.02.2020  Скончался депутат Иван Забунов
03.02.2020  Платон стал свободнее на 12 лет
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

05.02.2020  МИД Украины отстранил от должности консула Украины в Бельцах, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
05.02.2020  СМИ: Украинский дипломат обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней
05.02.2020  Бывший глава спецслужб стал единственным обвиняемым по делу о незаконной выдаче турецких учителей



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (73)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта