Внук Назарбаева готов рассказать в Лондоне о крупномасштабной коррупции между властями России и Казахстана ...

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры:

– Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!

Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана.

Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)", – написал он.

Как сообщает издание "Настоящее время", по словам внука Назарбаева, он разочаровался в своем дедушке. "Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит вас всех!".

29-летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и бизнесмена Рахата Алиева, которого нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

В октябре прошлого года Назарбаев-младший забрался на балкон отеля International Park Plaza Hotel в Лондоне и угрожал спрыгнуть вниз и покончить с собой. Полиции удалось уговорить его не делать этого. Но позднее родственник бывшего президента Казахстана начал громить квартиру, и соседи вызвали полицию. Местный суд приговорил его к одному году лишения свободы и общественным работам условно. Назарбаева-младшего обязали продолжать лечиться от наркозависимости и не менее 20-ти раз посетить врачей, а также назначили ему испытательный срок в 18 месяцев, 140 часов общественных работ, штраф в 1 тысячу фунтов и возмещение ущерба от разгрома квартиры на сумму 5 тысяч фунтов.​

В 2017 году Айсултан признал проблему с наркотиками, по его словам, именно дедушка "спас" его от них. К запрещенным препаратам внук Назарбаева, по его собственному признанию, пристрастился после смерти дедушки, академика Мухтара Алиева, и после самоубийства отца в австрийской тюрьме.