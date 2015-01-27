Молдова запретила ввоз яиц и курятины из Украины ...

В связи с угрозой распространения птиьего гриппа из Украины, правительство Молдовы утвердило меры по предотвращению занесения в страну вируса птичьего гриппа, запретив ввоз из Украины мяса птицы и продуктов птицеводства.

Указанные меры вступят в силу с 14 февраля.

Как указано в постановлении правительства, запрещен ввоз восприимчивых к вирусу птичьего гриппа птиц и соответствующей продукции птицеводства из всех регионов Украины до объявления её Всемирной организацией по охране здоровья животных страной/зоной, свободной от птичьего гриппа.

Контроль за исполнением постановления возложен на Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).