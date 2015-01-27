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Молдова запретила ввоз яиц и курятины из Украины

Опубликовано : 13 февраль 2020 г. 13:13 | Просмотров: 164 | Категория: Власть

В связи с угрозой распространения птиьего гриппа из Украины, правительство Молдовы утвердило меры по предотвращению занесения в страну вируса птичьего гриппа, запретив ввоз из Украины мяса птицы и продуктов птицеводства.

Указанные меры вступят в силу с 14 февраля.

Как указано в постановлении правительства, запрещен ввоз восприимчивых к вирусу птичьего гриппа птиц и соответствующей продукции птицеводства из всех регионов Украины до объявления её Всемирной организацией по охране здоровья животных  страной/зоной, свободной от птичьего гриппа.

Контроль за исполнением постановления возложен на Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).


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