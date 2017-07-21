Посол России был вызван МИД Молдовы после его участия в официальном мероприятии в Тирасполе ...

Власти Молдовы потребовали от посла России Олега Васнецова отказаться от участия в мероприятиях, организованных властями непризнанной приднестровской республики.

Как говорится в сообщении МИДЕИ, об этом заявил послу России госсекретарь министерства Дмитрий Соколан.

"Признавая особую роль, которую играет Российская Федерация в качестве посредника в процессе приднестровского урегулирования, в то же время Дмитрий Соколан повторил требование молдавских властей к аккредитованным в Республике Молдова дипломатам воздержаться от участия организованных тираспольскими властями мероприятиях, которые способствуют различным политическим спекуляциям", - отмечается в пресс-релизе молдавского МИДЕИ по итогам "встречи с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым".

10 февраля, находят в Тирасполе, посол РФ Олег Васнецов принял участие в коллегии регионального внешнеполитического ведомства, поздравив его сотрудников с днем дипломатического работника Приднестровья.