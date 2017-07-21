Владимир Путин учредит выходной день для голосования по своей инициативе об изменении Конституции ...

Кроме того, Путин потребовал, чтобы объявленный в этой связи выходным один из рабочих дней не был компенсирован за счет праздников.

В ходе проведенной в четверг встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, президент России заявил, что считает правильным провести голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день, сделав его выходным. "Главное, чтобы этот выходной потом не вытащили из каких-то праздников, первомайских или постновогодних", - сказал он, обратив "особое внимание" Правительства. Также он отметил, что подпишет в этой связи соответствующее распоряжение.

Российские СМИ сообщают, что в качестве предполагаемой даты голосования намечается среда 22 апреля.

Инициатива Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию была озвучена в его Послании к Федеральному собранию 15 января.

Среди предложений главы государства — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепление роли Госсовета. Кроме того, предложено внести поправку, позволяющую экс-президентам становиться сенаторами пожизненно.