За продажу и использование пластиковой одноразовой посуды введен штраф около 700 долларов ...

Отныне, за продажу и использование пластиковой одноразовой посуды и пластиковых пакетов будут взыматься штрафы до 12 тысячи леев.

В четверг были внесены поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым санкции за это правонарушение для физических лиц составят до 4500 леев (255 долл.) и до 12000 леев (ок. 680 долл.) для юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба парламента, новые положения Кодекса будут применяться при продаже или использовании пластиковых пакетов толщиной стенок более 50 микрон в торговых точках; пластиковых пакетов толщиной стенок менее 50 микрон, исключая используемые в упаковке; пластиковых пакетов толщиной стенок менее 15 микрон, исключая используемые в упаковке.

Кроме того, санкции будут применены при использовании и продаже пластиковых тарелок, стаканов, других столовых принадлежностей, а также палочек одноразового использования, кроме биоразлагаемых.

Ранее, парламент утвердил изменения в законодательстве, согласно которым до 1 января 20121 года поэтапно запрещаются использование и продажа пластиковых пакетов в Молдове.