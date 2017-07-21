Скомпрометированные судьи продолжат готовить молодых судей и прокуроров ...

В руководство Национального института юстиции вернутся уволенные из него судьи Марианна Питик и Виорика Михэилэ.

Решение об этом было принято Кишиневской Апелляционной палатой, которая отменила решение Высшего совета магистратуры.

Указанные судьи были уволены 23 июля2019 года по инициативе бывшего министра юстиции.

Питик широко известна общественности, благодаря своему наглому и вызывающему поведению, не постеснявшейся в Декларации о доходах записать, что принадлежащий ей автомобиль Porsche Cayenne Universal 2012 года она приобрела в 2015 году за 11 тысяч леев (500 евро).

В свою очередь, Виорика Михэилэ в 2014 году вынесла решение о взыскании двух миллионов долларов от молдавской компании в пользу офшорной фирмы. Известно, что эта сделка являлась частью так называемой "прачечной" российских миллиардов.

Национальный институт юстиции, в руководство которого возвращаются скомпрометировавшие себя судьи Питик и Михэилэ, является учреждением, ответственным за подготовку новых судей и прокуроров.