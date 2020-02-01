Ренато Усатый потребовал справедливого отношения к бельчанам со стороны руководства страны

Мэр Бельц озвучил целый ряд предложений по улучшению отношения центральных властей к проблемам второго по значению города страны во время встречи премьер-министра Молдовы Иона Кику с руководством примарии, советниками муниципального совета и представителями государственных служб северной столицы.

В частности, Усатый обратил внимание на необходимость более справедливого возврата в город налогов, о законопроекте о статусе Бельц, о постоянно горящем полигоне твердых бытовых отходов, а также о средствах, необходимых для ремонта дорог в городе, который почти 30 лет является одним из основных доноров республиканской экономики.

По словам мэра, сейчас Бельцам для ремонта дорог необходимо около 190 миллионов леев, тогда как получает город из Дорожного фонда, который пополняют все водители города, в 10 раз меньше. В этой связи, Ренато Усатый предложил главе правительства рассмотреть возможность передать городу необходимые средства, учитывая многолетний бельцкий вклад в консолидированный бюджет республики. Или хотя бы при ремонте национальной трассы Бельцы-Крива захватить работами и участок до центра города, исходя из того, что этот участок фактически является продолжением трассы.

"Есть вопрос полигона, где складируется мусор из муниципия Бельцы. Полигон загружен на 98-99%. В свое время, правительство Филипа создало комиссию и по рекомендации Агентства по экологии были определены 25 гектаров земли, где должны были построить один из семи мусороперерабатывающих заводов. В итоге, этот проект встал, и об этом больше ничего не говорят. А там существует проблема не только жителей [Новых] Биличен, но и бельчан, потому что уровень бытовых отходов уже выше самого рельефа, поэтому этим дышат и в Бельцах. То, что этот полигон горит практически круглый год – это еще одна проблема. А так как на строительство мусороперерабатывающего завода у нас уйдет не менее двух лет, логично начать решать эту проблему уже сегодня", - отметил мэр Бельц Ренато Усатый.

Как сообщает телеканал BTV, по окончании встречи Ренато Усатый заявил журналистам, что считает озвученные им требования правомочными и дал понять, что правительство, которое не согласится их выполнять, получит соответствующую реакцию бельчан.