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Нэстасе: Внешние партнеры были против решения Майи Санду, спровоцировавшего отставку правительства

Опубликовано : 14 февраль 2020 г. 00:33 | Просмотров: 107 | Категория: Власть

Майя Санду не послушала партнеров по развитию, когда решила спровоцировать отставку правительства, приняв ответственность за изменение Закона о прокуратуре.

Об этом сообщил партнер по Блоку ACUM, лидер Партии Платформа DA Андрей Нэстасе в эфире телеканала N4.

"Заявляю со всей ответственностью: наши внешние партнеры не были согласны с решением о принятии ответственности, как метода решения проблемы", - заявил Нэстасе.

Он отметил, что узнал о решении Майи Санду в день, когда она вышла со своим решением, сообщив, что тогда он предлагал "искать другие решения".

По словам Андрея Нэстасе, он предложил "отозвать решение о принятии ответственности и внести его в парламент, после чего социалисты решили бы голосовать или нет". "Это было бы лакмусовой бумажкой. Не было необходимости жертвовать правительством, чтобы понять, что социалисты не хотят решения о принятии ответственности", - заявил лидер Платформы DA.

Правительство во главе с Майей Санду было отправлено в отставку голосами 63-х депутатов Партии социалистов и Демпартии.


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