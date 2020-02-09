Молдова закупает газ почти вдвое дороже европейской цены ...

Цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. Это почти вдвое меньше цены газа, закупаемого Молдовой на границе.

Кроме того, как сообщает издание "Ведомости", на самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% – со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м.

Издание отмечает, что это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 г.

В то же время, дочернее предприятие "Газпрома", молдо-российское предприятие "Молдовагаз" закупает газ по цене в пределах 173 – 175 долларов за 1000 куб.м.

Более того, несмотря на то, что тенденции резкого снижения рыночной цены на газ были известны еще со второй половины 2019 года, молдавские власти и АО "Молдовагаз" продлили предыдущий контракт на поставки газа с сохранением формулы расчета цены на газ. В этой формуле, цена на поставляемый в Молдову газ рассчитывается, исходя из так называемой "нефтяной привязки", что выгодно "Газпрому" и абсолютно ущербно для молдавских потребителей.

В схожей ситуации находится и Болгария. Но власти этой страны уже потребовали от "Газпрома" пересмотреть ценовые параметры контракта на поставку газа в Болгарию. Как сообщило издание "КоммерсантЪ", вместо нефтяной привязки может быть использована индексация на основе западноевропейских хабов. По оценкам аналитиков, цена российского газа для Болгарии может снизиться более чем на 50%, до $140 за тысячу кубометров.

Дочернее предприятие "Газпрома", монополист АО "Молдовагаз" пока никак не реагирует в связи с резким снижением европейских рыночных цен на газ и, соответственно, необходимости пересмотра условий поставок газа в Молдову.

Контракт на поставку газа в Молдову держится в тайне монополистом. Правительство, которое имеет треть доли участия в уставном капитале "Молдовагаз", также не считает необходимым предать гласности положения контракта на поставки газа в Молдову.