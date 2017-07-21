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Додон обрушился с нападками на послов стран Евросоюза в Молдове

Опубликовано : 14 февраль 2020 г. 18:44 | Просмотров: 252 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон выступил с обвинениями в дезинформации и политической ангажированности ряда аккредитованных в Молдове послов стран Евросоюза.

Как заявил Додон в своем обращении в соцсетях, некоторые послы европейских стран "пытаются блокировать диалог нового правительства с Брюсселем". "Блокируют. Дезинформируют Брюссель, дезинформируют европейские столицы. Имен я сейчас не назову, но они известны. Как минимум, трое-четверо послов, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по различным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты и говорят, что не надо давать денег правительству", - подчеркнул Додон.

Кроме того, он обвинил послов и в их политической ангажированности. "Некоторые из вас мне уже кажутся членами PAS и DA. Хотите быть членами партии? Хорошо, получите гражданство Молдовы, займитесь политикой в Молдове, но пока прошу вас – давайте займемся развитием двусторонних отношений, а не продвижением имиджа какой-либо партии", - заключил Додон, обвиняя послов в политических пристрастиях и вредительстве.

Несколькими днями ранее Додон, выступая на коллегии Службы информации и безопасности, заявил, что из донесений спецслужб ему видны в преддверии предстоящих выборов "попытки дестабилизации ситуации, как изнутри, так и посредством влияния извне".


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