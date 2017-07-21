Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста
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Отстраненный от должности глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь был освобожден из СИЗО.
Решением буюканского суда Морарь был перемещен под судебный контроль сроком на 60 дней.
До этого, Морарь, являющийся одним из самых одиозных прокуроров находился под арестом в СИЗО по обвинению в фальсификации документов в пользу олигарха Владимира Плахотнюка.
Накануне, Генеральный прокурор Александр Стояногло озвучил еще целую серию обвинений в адрес Мораря, сообщив, что в отношении него открыто еще одно уголовное дело и что Морарь обвиняется в участии в транснациональной схеме по отмыванию денег.
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