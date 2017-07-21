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Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела

Опубликовано : 15 февраль 2020 г. 10:56 | Просмотров: 1 075 | Категория: Власть / Криминал

Бывший прокурор Лилиан Бакалым, исполнявший целый ряд политически мотивированных уголовных дел в период режима Плахотнюка, намерен уйти от ответственности и получить лицензию адвоката.

Об этом сообщил один из пострадавших от действий Бакалыма, мэр города Бессарабка Валентин Чимпоеш.

Чимпоеш также сообщил, что подал в минувшую пятницу заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего прокурора Бакалыма, за превышение служебных полномочий и незаконное привлечение к уголовной ответственности его, как примара города.

"Данный персонаж сегодня пытается получить лицензию адвоката. Посмотрим, как отреагирует генеральная прокуратура, так как власть сегодня бездействует. Все в руках народа", - написал Чимпоеш, приложив копию поданной в Генпрокуратуру жалобу на Бакалыма.

Известно, что Бакалым решил уйти "в почетную отставку" из органов прокуратуры еще в январе.

Ранее уже сообщалось, что 17 марта 2017 года Л.Бакалым вынес решение о задержании мэра Бессарабки Валентина Чимпоеша по сфабрикованному делу.

Как и во всех предыдущих сфабрикованных делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе "резонного подозрения". Мэру Бессарабки вменили в вину игнорирование "нотификации" полиции о предполагаемых домогательствах жителя города-отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В результате, Чимпоеш содержался в тюрьме по сфабрикованному обвинению, а затем еще 3 месяца под домашним арестом.

"Дело Чимпоеша" вызвало серьезный резонанс не только в обществе, но и за пределами Молдовы.

Валентин Чимпоеш был избран мэром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города. Несмотря на агрессию со стороны властей, Чимпоеш был переизбран в должности мэра в 2019 году.

В феврале 2019 года, суд аннулирован приговор жителю Бессарабки, который якобы изнасиловал свою дочь, и был за это осужден судом первой инстанции на 24 года. Мужчина был отпущен прямо из зала Апелляционной палаты Комрата, где проходили слушания.

В результате, полностью рассыпалось уголовное дело, возбужденное на мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеша, который был обвинен именно в том, что он "не принял соответствующих мер", а впоследствии был помещен в тюрьму.

 


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