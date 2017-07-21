АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью
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За счет потребителей, исправно оплачивающих счета за газ, а также налоговых махинаций, дочерняя компания "Газпрома", молдо-российское АО "Молдовагаз", провела аферу более чем на полмиллиарда леев в сделке с недвижимостью.
Подробности – в следующих выпусках…
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