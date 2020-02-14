show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 22:27  

Додон расширяет свой бизнес в России

Вчера, 11:21  

АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью

Вчера, 10:56  

Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела

14.02.2020  

Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста

14.02.2020  

Додон обрушился с нападками на послов стран Евросоюза в Молдове (TOP)

14.02.2020  

Молдова закупает газ почти вдвое дороже европейской цены
все новости
ИЩУ

Додон расширяет свой бизнес в России

Опубликовано : 15 февраль 2020 г. 22:27 | Просмотров: 516 | Категория: Власть

Брат занимающего должность президента Молдовы Александр Додон стал со-учредителем еще одной компании в России.

После того, как Додон стал со-учредителем в компаниях сына бывшего Генпрокурора России Игоря Чайки, он стал со-учредителем компании "Медиамайлс", в которой ему теперь принадлежит 50% доли в уставном капитале. Основным видом деятельности этой компании является реклама, в основном, наружная.

Компания "Медиамайлс" зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и вторым со-учредителем является Ион Липчиу, предположительно, сын представителя парламента Молдовы в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Известно, что брат Додона используется с целью легализации финансовых потоков для поддержания деятельности молдавского президента Игоря Додона.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон расширяет свой бизнес в России

Додон расширяет свой бизнес в России ...

Просмотров: 516
АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью

АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью ...

Просмотров: 915
Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела

Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела ...

Просмотров: 2 664
Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста

Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста ...

Просмотров: 1 638
Додон обрушился с нападками на послов стран Евросоюза в Молдове

Додон обрушился с нападками на послов стран Евросоюза в Молдове ...

Просмотров: 875
Молдова закупает газ почти вдвое дороже европейской цены

Молдова закупает газ почти вдвое дороже европейской цены ...

Просмотров: 3 898
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 982
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 231
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 342
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 078
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 108 837
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 66 026
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 52 869
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 46 805
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 40 856
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 21 465
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 20 384
Министру иностранных дел грозит отставка после скандального заявления

Министру иностранных дел грозит отставка после скандального заявления

Просмотров: 19 909
ВЛАСТЬ
Додон расширяет свой бизнес в России

Додон расширяет свой бизнес в России

Вчера, 11:21  АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью
Вчера, 10:56  Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела
14.02.2020  Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста
ЛЮДИ
Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров

Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров

12.02.2020  Общественники потребовали ввести мораторий на приватизацию госпредприятий
07.02.2020  Скончался депутат Иван Забунов
03.02.2020  Платон стал свободнее на 12 лет
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью

АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью

Вчера, 10:56  Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела
14.02.2020  Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста
12.02.2020  Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (84)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта