Додон расширяет свой бизнес в России ...

Брат занимающего должность президента Молдовы Александр Додон стал со-учредителем еще одной компании в России.

После того, как Додон стал со-учредителем в компаниях сына бывшего Генпрокурора России Игоря Чайки, он стал со-учредителем компании "Медиамайлс", в которой ему теперь принадлежит 50% доли в уставном капитале. Основным видом деятельности этой компании является реклама, в основном, наружная.

Компания "Медиамайлс" зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и вторым со-учредителем является Ион Липчиу, предположительно, сын представителя парламента Молдовы в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Известно, что брат Додона используется с целью легализации финансовых потоков для поддержания деятельности молдавского президента Игоря Додона.