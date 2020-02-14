В семье депутата Демпартии произошла трагедия ...

Как сообщает местное издание Ziarul de Iasi со ссылкой на данные полиции, 6-месячный ребенок депутата был найден мертвым прошедшей ночью.

35-летняя мать ребенка позвонила в полицию примерно в 4 часа и сообщила, что задушила ребенка по неосторожности. Трагедия случилась в местной гостинице International, в которой семья поселилась той же ночью.

Согласно предварительной информации полиции, женщина уснула на ребенке, в результате чего он и задохнулся.

44-летний Анджел Агаке является депутатом фракции Демпартии.