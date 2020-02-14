В семье депутата Демпартии произошла трагедия
|
В румынских Яссах погиб полугодовалый ребенок депутата молдавского парламента Анджела Агаке.
Как сообщает местное издание Ziarul de Iasi со ссылкой на данные полиции, 6-месячный ребенок депутата был найден мертвым прошедшей ночью.
35-летняя мать ребенка позвонила в полицию примерно в 4 часа и сообщила, что задушила ребенка по неосторожности. Трагедия случилась в местной гостинице International, в которой семья поселилась той же ночью.
Согласно предварительной информации полиции, женщина уснула на ребенке, в результате чего он и задохнулся.
44-летний Анджел Агаке является депутатом фракции Демпартии.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
ВЛАСТЬ
В семье депутата Демпартии произошла трагедия ...Просмотров: 1 012
Додон расширяет свой бизнес в России ...Просмотров: 1 153
АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью ...Просмотров: 1 164
Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела ...Просмотров: 3 317
Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста ...Просмотров: 1 792
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ