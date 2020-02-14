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Блок ACUM и Демпартия Плахотнюка наметили сотрудничество в парламенте

Опубликовано : 16 февраль 2020 г. 16:45 | Просмотров: 394 | Категория: Власть

Первые совместные шаги запланированы на будущую неделю, когда в парламенте предполагается подписание совместную декларацию "об европейской интеграции".

Об этом заявил в эфире принадлежащего беглому олигарху Владимиру Плахотнюку телеканалу PublikaTV председатель фракции Партии PAS Игорь Гросу.

Как заявил Гросу, Партия PAS, Партия Платформа DA и Демпартия намерены подписать и утвердить в парламенте некую совместную декларацию, касающуюся европейского курса Молдовы.

В свою очередь, руководство Демпартии подтвердило намерение ДПМ подписать текст этой декларации, который, по их словам, будет готов уже в ближайшие дни.

Неделей ранее о подготовке к подписанию совместной декларации с ДПМ сообщила в эфире телеканала TV8 и лидер партии PAS Майя Санду, уточнив, что ее подпишут и депутаты Платформы DA.

Представители Платформы DA пока не озвучили свою позицию по этому вопросу.

Ранее называвшие себя антиолигархическими партии PAS и Платформа DA отказались от идеи запрета деятельности Демпартии, обвиненной в узурпации государственной власти в ожидании "реформирования изнутри" этого формирования.


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