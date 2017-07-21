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В Конституционном суде России считают СССР 'незаконно созданным' государством

Опубликовано : 17 февраль 2020 г. 07:52 | Просмотров: 875 | Категория: Мир

Судья Конституционного суда России Константин Арановский назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти.

Как сообщает издание "КоммерсанЪ", Арановский высказал свое мнение к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям". Судья отметил, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а "вместо и против" него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, - но не как наследник государства-виновника, а "с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию".

Судья Конституционного суда заявил, что Россия не должна замешать собою "государство павшего социализма", поскольку Советская власть несет вину за различные непростительные злодеяния, "начиная со свержения законной власти Учредительного собрания". "Не быть ей правопредшественницей правовой демократии", - добавил судья.

При этом Арановский добавил, что после "реконструкции суверенной государственности" Россия должна восстанавливать справедливость "ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию".

Судья также привел в пример Германию и Чехию, в которых законодательно осуждены действия коммунистических режимов.

При этом Константин Арановский заявил, что сказанное им не отменяет членства России в международных организациях.


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