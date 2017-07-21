Взрыв газа произошел в одном из спальных районов Кишинева
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В квартире на 7 этаже дома на Московском проспекте столичного сектора Рышканова произошел взрыв бытового газа. По предварительной информации, один человек погиб, а еще несколько человек ранены.
Известно, что взрыв произошел примерно в 6 часов утра, а источником взрыва стал газовый баллон.
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