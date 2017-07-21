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Премьер-министр дистанцировался от обвинений Додона в адрес послов стран Евросоюза

Опубликовано : 17 февраль 2020 г. 09:30 | Просмотров: 322 | Категория: Власть

Обвинения занимающего должность президента Игоря Додона в адрес послов ЕС не отражают позицию назначенного им премьер-министра Иона Кику.

Как заявил Кику журналистам после "планерки" с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаной, ему не известны факты "блокирования диалога между правительством и Брюсселем" со стороны ряда послов.

В пятницу, Додон распространил свое обращение в соцсетях, в котором обвинил некоторых послов европейских стран в попытке "блокировать диалог нового правительства с Брюсселем". "Блокируют. Дезинформируют Брюссель, дезинформируют европейские столицы.

Имен я сейчас не назову, но они известны. Как минимум, трое-четверо послов, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по различным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты и говорят, что не надо давать денег правительству", - подчеркнул Додон в своем видеообращении.


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