Премьер-министр дистанцировался от обвинений Додона в адрес послов стран Евросоюза ...

Как заявил Кику журналистам после "планерки" с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаной, ему не известны факты "блокирования диалога между правительством и Брюсселем" со стороны ряда послов.

В пятницу, Додон распространил свое обращение в соцсетях, в котором обвинил некоторых послов европейских стран в попытке "блокировать диалог нового правительства с Брюсселем". "Блокируют. Дезинформируют Брюссель, дезинформируют европейские столицы.

Имен я сейчас не назову, но они известны. Как минимум, трое-четверо послов, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по различным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты и говорят, что не надо давать денег правительству", - подчеркнул Додон в своем видеообращении.