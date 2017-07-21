Додон отказался от помощи Путина в реставрации Дома-музея А.Пушкина ...

Российский финансовый партнер семьи Игоря Додона и его основной спонсор, сын бывшего Генпрокурора России Игоря Чайка решил полностью покрыть расходы на ремонт Дома-музея А.С. Пушкина в Кишинёве.

Об этом сообщил на своей странице в соцетях занимающий должность президента Игорь Додон.

Он уточнил, что обратился "к российским друзьям Республики Молдова", которые изыскали возможность финансирования процесса ремонта Дома-музея.

"Уже были перечислены около 2,5 млн леев (123 тыс €), а ещё более 1,5 млн леев будут перечислены сразу как будет проектная документация" - написал Додон уточнив, что музей будет полностью обновлен к 21 сентября.

Примечательно, что Додон вынужден был обратиться к своим "российским друзьям" после того, как еще в ноябре прошлого года помощь в ремонте Кишиневского Дома-музея А.Пушкина была обещана со стороны президента России Владимира Путина.

"Что касается тех объектов, которые находятся за границей, - у нас сейчас за границей, в Молдове [находится музей] - с властями [Молдавии] переговорим, если нужна им помощь, мы даже будем готовы оказать им финансовую помощь по приведению в порядок пушкинских мест", - сказал 5 ноября 2019 года Владимир Путин на заседании Российского Совета по русскому языку.

Ранее уже сообщалось о том, что Игорь Чайка является тайным спонсором Игоря Додона и его семьи. С этой целью, брат Додона был введен в состав учредителей двух компаний Юрия Чайки.

Семья Чайки фигурирует в целом ряде расследований о коррупции, проведенных российским Фондом борьбы коррупцией.