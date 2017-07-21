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Количество школьников сократилось на десятки тысяч человек

Опубликовано : 17 февраль 2020 г. 18:03 | Просмотров: 225 | Категория: Страна

За пять лет в молдавских школах количество школьников сократилось почти на 40 тысяч человек. Количество студентов за этот же период снизилось на 30 тысяч.

Как сообщает телеканал BTV со ссылкой на данные Национального бюро статистики, если в 2014-15 учебном году лицеи, гимназии, колледжи и вузы посещали 477 тысяч 800 молодых людей, то прошлом году – почти на 40 тысяч человек меньше, или 439 тысяч 100.

Самое серьезное сокращение произошло в сфере высшего образования. Студентов теперь почти на 30 тысяч меньше, чем 5 лет назад: было 89 тысяч, а стало 60.

В средне-специальных учебных заведениях тоже отмечено сокращение: с 47 тысяч учеников до 44-х тысяч.

Кроме того, с 2013 года на 9 тысяч человек сократилось число занятых в молдавской сфере образования. Если в 2013 году их было 116 тысяч 364, то в 2018 – 109 тысяч 206. Как указывают данные Национального бюро статистики, потери распределяются по годам равномерно: каждый год из образовательной сферы уходит от тысячи до двух тысяч человек.


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