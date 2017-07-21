Додон обогнал Блок ACUM в намерениях сотрудничать с Демпартией Плахотнюка ...

После появившейся информации о возможном сотрудничестве Блока ACUM с Демпартией, руководство Партии социалистов, во главе с Игорем Додоном, провело "рабочую встречу" с руководством Демпартии.

О "рабочей встрече" сообщил на своей странице в соцсетях занимающий должность президента Игорь Додон, уточнив, что встреча прошла в здании парламента "с участием президента страны, председателя парламента, премьер-министра, а также руководителей Партии социалистов и Демократической партии на уровне председателей и вице-председателей".

Додон отметил, что в ходе встречи с руководством Демпартии "основные темы дискуссий были связаны с деятельностью Парламента и Правительства в ближайшее время, в том числе по вопросу запуска масштабных среднесрочных и долгосрочных проектов, направленных на дальнейшее улучшение жизни наших людей".

"Лидеры ПСРМ и ДПМ провели обмен мнениями с премьер-министром по общей рабочей повестке Парламента и Правительства, но попросили как можно более скорого приведения правительственного плана действий в соответствие с обязательствами, которые обе партии взяли на себя перед гражданами", - говорится в опубликованном Додоном сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что "руководство обеих партий перечислило свои ожидания от правительственной команды и договорилось с премьером периодически проводить оценку методов работы по основным направлениям".

"Фракция ДПМ предложила совместную реализацию Правительством и Парламентом плана развития страны на ближайшие годы, что включало бы конкретные меры по улучшению жизни граждан", - отмечается в распространенном Додоном пресс-релизе. В этой связи отмечается, что председатель Демпартии Павел Филип настоял на том, чтобы социальная платформа, на базе которой сейчас функционирует Правительство и парламентское большинство, "продолжала курс на европейское развитие, включая укрепление правового государства и искоренение коррупции, следуя цели модернизации и европейской интеграции Республики Молдова".

Ранее Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что "никогда" не пойдет на сотрудничество с Демпартией.