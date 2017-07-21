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Власти Украины предвидят войну между Беларусью и Россией

Опубликовано : 18 февраль 2020 г. 07:47 | Просмотров: 262 | Категория: Мир

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что между Россией и Беларусью существует риск войны по украинскому сценарию.

Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью чешскому изданию Respekt.

По мнению Пристайко, "Беларусь переживает трудное время". "Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются", - заявил глава МИД Украины.

Он уточнил, что все еще надеется, что был не прав. "Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы тоже были спокойными и терпеливыми людьми — так происходит до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда ты тоже начинаешь убивать. И наш совет: когда вы думаете о России, у вас есть два варианта. С помощью зарубежных партнеров быть благоразумным и спокойным — и проиграть. Или начать сражаться прямо сейчас", - добавил глава украинской дипломатии.


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