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Экономист объяснил незаконность тарифов на газ для населения

Опубликовано : 18 февраль 2020 г. 08:20 | Просмотров: 429 | Категория: Власть / Страна

Тарифы, по которым дочернее предприятие "Газпрома" – АО "Молдовагаз" выставляет счета потребителям находятся вне закона, а газовый монополист рассчитывает цены на газ для конечных потребителей на основании положений устаревшего положения.

Об этом написал экономист Дмитрий Барбалат, отмечая, что применяемое до сих пор для расчета цен на газ решение НАРЭ №88/2018 действовало только на 2018 год.

В этой связи он отмечает, что на 2019 г. и на текущий 2020 г. плата за природный газ, при отсутствии законно утвержденных тарифов, "как бы в не рамках закона".

"Напоминаю, почему применять тарифы 2018г. незаконно. В 2016г. был введен в действие новый закон о природном газе №108/2016, на основание которого (ст.98(2) и ст.99(1)) НАРЭ было обязано в срок до 08.07.2018г. утвердить новую Методологию расчета, утверждения и применения регулируемых цен и тарифов.

И ДВА года срок на разработку и утверждение методологии - было предостаточно. Однако за это время сменилось ДВА комплекта директоров НАРЭ, прошло ЕЩЕ 1,5 года, но методологии все еще НЕТ", - подчеркивает экономист, отметив, что это не помешало директорам НАРЭ установить себе зарплаты по 100 тыс. леев в месяц.

"Совет директоров НАРЭ сделал некий реверанс и решением №360/2019 от 04.10.2019 (MO от 25.10.2019) незаконно, задним числом, продлив срок действия устаревшей методологии № 678 от 22.08.2014, разработанной на основание отмененного уже закона о природном газе №123/2009.

Незаконно, потому как действующим законом №108/2016 о природном газе, введен целый перечень требований, которые в отмененном законе не были предусмотрены.

И нормативный акт (решение №678/2014) действовал только в период обладания юридической силой и не может иметь обратной силы или применяться после прекращения его действия. Так гласит ст.73 и ст.74 закона №100.2017 о нормативных актах", - подчеркивает экономист Дмитрий Барбалат.

Ни НАРЭ, ни молдо-российское АО "Молдовагаз" пока ничего не сообщали о своих дальнейших действиях в связи с незаконностью расчета тарифов для потребителей и, следовательно, незаконного выставления счетов на оплату газа потребителям за последние несколько лет.

Согласно официальным данным, в Молдове более 713 тысяч бытовых потребителей природного газа, а также около 14 тысяч предприятий, которым "Молдовагаз" поставляет природный газ.


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