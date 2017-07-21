Ренато Усатый сообщил о планируемом Додоном аресте ...

Об этом Усатый сообщил в эфире интернет-проекта "3 миллиона".

"Сегодня, я четко располагаю информацией о моем возможном задержании в ближайшее время, которое пытается сорганизовать Додон и его люди", - заявил Ренато Усатый, добавив, что пока люди Додона не могут придумать окончательный сценарий.

Усатый отметил, что как и у Плахотнюка в свое время, "у Додона те же амбиции, те же желания зарабатывать".

"Но Додон сегодня еще не в состоянии дать команду кого-то ликвидировать в одной из тюрем Молдовы, то, что мог легко сделать Плахотнюк.

Кого-то избить, организовать физический прессинг, тем более, ликвидацию. То есть, у Додона, на данный момент, пока еще нет, как это было у Плахотнюка, своих бандитов, киллеров, положенцев", - подчеркнул Усатый, сообщив, что в свое время Плахотнюк готовил его ликвидацию именно через находящихся в тюрьмах преступников. Именно эти планы Плахотнюка, по словам Усатого, и вынудили его покинуть в свое время Молдову.

В этой связи он сообщил, что не намерен покидать страну "при Додоне". "Додон, я думаю, быстрее уедет в Ростов, чем я покину Молдову", - резюмировал мэр Бельц, лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый.