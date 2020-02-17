Видеоблоггер Юрий Дудь спровоцировал резкий рост спроса на тесты на ВИЧ в России ...

После выхода фильма о ВИЧ-инфекции на YouTube-канале Юрия Дудя в несколько раз увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как сообщает издание "Ведомости", в аптеках России в несколько раз вырос спрос на экспресс-тесты по идентификации ВИЧ-инфекции.

Фильм "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" был опубликован на YouTube 11 февраля, а его уже просмотрели свыше 13 миллионов человек. По словам гендиректора eapteka.ru Антона Буздалина, экспресс-тесты закончились в первые несколько часов после публикации - обычно пользователи онлайн-аптеки делают 35 запросов в день по тестам на ВИЧ, с 11 по 13 февраля их было более 1 тыс. Утром 17 февраля в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru уже не было экспресс-тестов, пишет газета.

Спрос на тесты в аптеках "Неофарм" и "Столички" 11 февраля вырос в девять раз, рассказал гендиректор сетей Евгений Нифантьев. В "Инвитро" число заказанных тестов с 10 по 15 февраля выросло на 12% по всей стране и на 15% по Москве и Подмосковью.

"Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" по Ленинградской области получил в 2,5 раза больше звонков. Благотворительный фонд по борьбе со СПИДом "Диакония" - в пять раз больше обращений, а число людей, приходящих на тестирование в мобильные пункты фонда, выросло в три раза. Примерно такой же рост зафиксировал другой подобный фонд "Астарта".