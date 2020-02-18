Гаагский суд вынес решение в пользу Михаила Ходорковского ...

Апелляционый суд Гааги вынес решение, в соответствии с которым Россия обязана выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС компенсацию в 50 млрд долларов.

Как сообщает издание "Ведомости", таким образом суд удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение голландского суда первой инстанции, который отменил решение Международного арбитража. В то же время, как говорится в пресс-релизе Министерства юстиции России, российская сторона продолжит отстаивать свои законные интересы в деле ЮКОСа.

В Кремле решение голландского апелляционного суда комментировать пока не готовы. "Это какая-то новая информация, я пока ею не владею, поэтому я не могу ее комментировать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В июле 2014 г. МАГ постановил, что российская сторона в начале 2000-х гг. совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить нефтяную компанию и завладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены. Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.

Россия обжаловала решение МАГ в Окружной суд Гааги, а в апреле 2016 г. суд согласился с доводами российской стороны, что на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках Договора энергетической хартии, и отменил решение МАГ о взыскании с России $50 млрд.

В июле 2016 г. экс-акционеры компании ЮКОС обратились в Апелляционный суд Гааги для отмены решения нижестоящего Окружного суда Гааги, требуя восстановить арбитражные решения о выплате $50 млрд.

Решение Апелляционного суда Гааги может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.



