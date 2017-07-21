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'Антиолигархическая оппозиция' обиделась на Демпартию Плахотнюка за предательство

Опубликовано : 18 февраль 2020 г. 18:38 | Просмотров: 288 | Категория: Власть

Вице-председатель возглавляемой Майей Санду Партии PAS Михаил Попшой пристыдил Демпартию за нежелание сотрудничать и совместные действия с Партией Социалистов Игоря Додона.

Как написал лидер считающей себя "антиолигархической" Партии PAS, почти две недели шел совместный с ДПМ процесс выработки совместной Демпартией "Декларации о подтверждении европейского вектора и последовательного подтверждения стратегического и неизменного курса на европейскую интеграцию".

Вице-председатель PAS называет руководство ДПМ не иначе, чем "коллеги", оценивая их "существенный вклад" в разработку документа, в котором заявлено о "борьбе с коррупцией" и "независимой юстиции". Судя по тексту заявления Попшоя, Партия PAS сожалеет о том, что Демпартия пошла на сотрудничество именно с Партией социалистов, а не с Блоком ACUM.

"Несмотря на то, что коллеги из ДПМ имели существенный вклад в процессе разработки документа посредством обмена электронными письмами, все же они избежали поговорить вживую для окончательного завершения документа. Вчера ночью мы поняли почему. Сожалеем об отсутствии преданности и последовательности в отношении чаяний большинства граждан Республики Молдова идти по пути европейской интеграции: борьбы с коррупцией, независимой юстиции, экономических реформ, избрав взамен четвертый путь – путь в никуда", - отметил вице-председатель возглавляемой Майей Санду Партии PAS Михаил Попшой, сожалея о том, что Демпартия отказалась от переговоров с Блоком ACUM в пользу Партии социалистов.

Ранее уже сообщалось, что в понедельник руководство Демпартии встретилось с руководством Партии социалистов, во главе с занимающим должность президента Игорем Додоном, для обсуждения предложений по "совместной реализации Правительством и Парламентом плана развития страны на ближайшие годы, что включало бы конкретные меры по улучшению жизни граждан".


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