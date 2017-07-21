Московский спонсор Додона стал владельцем его телеканалов ...

Как отмечается в опубликованных Советом по телерадиовещанию, Игорь Чайка является учредителем с долей 51% уставного капитала в компании Teșlesistem TV SRL, которая владеет телеканалами "Акчент ТВ" и "Первый в Молдове". Оставшаяся доля в 49% официально принадлежит другому компаньоны Додона – Вадиму Чубара. Чубара известен тем, что на него в Москве записана элитная недвижимость, которая в действительности принадлежит Игорю Додону.

Ранее уже сообщалось о том, что Игорь Чайка является тайным спонсором Игоря Додона и его семьи. С этой целью, брат Додона был введен в состав учредителей двух компаний Юрия Чайки.

Семья Чайки фигурирует в целом ряде расследований о коррупции, проведенных российским Фондом борьбы коррупцией.