Россия ввела полный запрет на въезд в страну гражданам Китая ...

С 20 февраля в Россию будет запрещен въезд для граждан КНР.

Как сообщает РБК, въезд в Россию будет с 20 февраля запрещен всем приезжающим из Китая: туристам, студентам, предпринимателям.

Распоряжение о запрете въезда граждан Китая в Россию подписал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Запрет на поездки в Россию вводится для граждан Китая, посещающих страну как с туристическими, так и с деловыми, учебными и частными целями. Граница для них будет закрыта с 20 февраля. Решение принято "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции".

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.