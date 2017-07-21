Додон может стать соучастником преступной схемы вокруг Аэропорта ...

Номинальный владелец компании Avia Invest Андрей Гончаренко после длительных переговоров с Додоном намерен продать акции компании после того, как от него некий "Водолей" требовал взятку в размере 50 миллионов долларов.

О том, что продажа акций компании-концессионера Кишиневского Международного аэропорта состоится в ближайшие дни сообщил в своем видеообращении в соцсетях лидер оппозиционной "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый.

Усатый не сказал, кого он имел в виду, называя его "Водолеем", хотя известно, что в последнее время в Молдове предпочитает себя называть "Водолеем" (по знаку зодиака) занимающий должность президента Игорь Додон.

"Гончаренко устал от переговоров с Додоном. Шор с Додоном при том раскладе, что происходит у нас в стране, наверное, говорить не может. Гончаренко в ближайшие дни выйдет с заявлением о том, что он как бы продает свои акции в компании Avia-invest и отказывается от Кишиневского аэропорта", - сказал Ренато Усатый, сославшись на знакомого из Москвы, предоставившего ему соответствующую информацию.

"Человек из Москвы говорит, что "Водолей" попросил у Гончаренко 50 млн. для того, чтобы закрыть тему Кишиневского аэропорта и как-то потихоньку с нее как бы съехать. Это один сценарий. Второй сценарий: сказал передать (аэропорт) тому, на кого покажет пальцем Додон", - заявил Ренато Усатый.

Кишиневский международный аэропорт в результате сомнительной сделки с участием государства был сдан в концессию на 49 лет в 2013 г. По результатам проведенного тогда конкурса победили две российские компании – "Хабаровский аэропорт" и "Коломенский завод", создавшие компанию Avia Invest для управления аэропортом. За несколько лет у Avia Invest несколько раз менялся собственник. Среди них была и связанная с основным обвиняемым в краже миллиарда долларов Иланом Шором офшорная компания. В конце августа 2019, компания NR Investments Ltd, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, сообщила о завершении покупки кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest.

С 22 декабря 2019 года владельцем этой компании является некий Андрей Гончаренко.