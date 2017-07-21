Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды ...

Один из самых одиозных и прислуживавших олигарху Владимиру Плахотнюку полицейских, бывший зам.главы полиции Георгий Кавкалюк посчитал клеветническими заявления об организации международных потоков контрабанды сигарет и спирта.

Кавкалюк подал в суд на бывшего главу агентства по аэронавигации MOLDATSA Сорина Стати, озвучившего детали этого преступления, одним из организаторов которого был и бывший руководитель полиции.

В свою очередь, Сорин Стати не отказывается от обвинений в адрес Георгия Кавкалюка.

Ранее Стати сообщил в эфире телеканала TV8, что в период режима Плахотнюка контрабанду сигарет через молдо-румынскую границу контролировал депутат Константин Цуцу, транспортировку янтаря через аэропорт обеспечивал вице-председатель ДПМ Константин Ботнарь, незаконный трафик анаболиков курировал Дорин Дамир, а зам.главы полиции Георгий Кавкалюк "крышевал" контрабанду сигарет и спирта на севере Молдовы.

Как заявил Стати, контрабандные схемы, которые контролировал Кавкалюк, были "эксклюзивными".

"Это эксклюзивные схемы Кавкалюка. Сигареты и табак попадали в Молдову через Приднестровье. Их продавали на Центральном рынке и в других местах Кишинева, которые также им контролируются. Подобная контрабанда также осуществлялась через Скуляны и Костешты (пункты пропуска на молдо-румынской границе – Ред.)", - заявил Сорин Стати.

Сорин Стати заявил, что все его заявления подкреплены письменными доказательствами.

Позвонивший в эфир этой же передачи вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе пригласил Стати в МВД для дачи показаний сразу же после телеэфира, обеспечив ему охрану.

Позже, возглавляемое тогда Андреем Нэстасе МВД Молдовы так и не довела это дело до конца, а Кавкалю продолжил беззаботно заниматься бизнесом, попутно контролируя часть руководства полиции.