Генеральный прокурор объявил о пересмотре всех политически мотивированных уголовных дел ...

Почти 40 политически мотивированных уголовных дел, открытых в период режима Плахотнюка, будут пересмотрены и отменены.

Об этом заявил Генеральный прокурор Александр Стояногло, отметив, что решение принято Генеральной прокуратурой на основании заявлений Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которых содержится список уголовных дел, имеющих признаки политического и незаконного преследования.

"Я распорядился создать в рамках Генеральной прокуратуры группы контроля и мониторинга ряда конкретных уголовных дел, в чью задачу войдет оценка 38 уголовных дел с подозрением в их политической мотивации. С начала недели, группа из 6 прокуроров проанализирует и представит отчеты по каждому уголовному делу, несмотря на их досудебную либо судебную фазу рассмотрения. В дальнейшем, информация будет обсуждена руководством прокуратуры вместе с ведущими эти дела прокурорами", - заявил Стояногло.

В этой связи Генеральный прокурор отметил, что "в случае тяжких нарушений закона в производстве этих уголовных дел, будут предприняты необходимые законные меры". "А именно: дела, находящиеся на этапе уголовного преследования, будут прекращены. В случае находящихся уже на судебном этапе, прокуроры откажутся от предъявленных обвинений или переквалифицируют факты. В делах, находящихся на этапе исполнения, будет проверена возможность выдвижения исключительных мер кассации", - подчеркнул Генеральный прокурор.

Стояногло уточнил, что среди упомянутых им уголовных дел присутствуют дела в отношении адвокатов Анны Урсаки, Эдуарда Руденко, Иона Крецу, бывших судей Домники Маноле, Дорина Мунтяну и Георгия Балана, а также Георгия Петика, Григория Петренко, Павла Григорчука, Сергея Чеботаря, Валентина Ешану.