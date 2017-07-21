В правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии произошел раскол ...

Группа из шести депутатов во главе с родственником беглого олигарха Владимира Плахотнюка, Андриана Канду покинула Демпартию, объявив о создании отдельной фракции.

В группу вошли бывшие вице-председатели ДПМ Андриан Канду, Сергей Чеботарь, Элеонора Граур и Сергей Сырбу, а также Корнелий Падневич и Григорий Репещук.

Выступая на пресс-конференции по поводу выхода из Демпартии, Андриан Канду объяснил это решение несогласием с политикой партии. Он отметил, что в последнее время ДПМ стала практически невидимой на политической арене страны, а ее политика разочаровывает общество и самих членов партии из-за отсутствия инициативы и твердой позиции.

Как сообщил Канду, на принятое решение повлияла и проведенная два дня назад встреча нового руководства ДПМ с руководством Партии социалистом, Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику.

Позже, Андриан Канду сообщил, что группа вышедших из ДПМ депутатов, возможно, сформируют новую политическую партию.

Также, он отметил, что в ДПМ остались две группировки, возглавляемые Павлом Филипом и Евгением Никифорчуком, а из оставшихся во фракции 23 депутатов есть еще депутаты, готовые выйти из фракции.

Примечательно, что представители контролируемой Додоном Партии социалистов уже объявили ушедших депутатов "рукой Плахотнюка". Они сделали это заявление, несмотря на то, что среди оставшихся в коалиции с ПСРМ депутатов есть достаточно приближенные к Плахотнюку представители ДПМ. Среди них: бывшие вице-председатели партии Виолетта Иванов, Владимир Витюк, а также Владимир Андронаки, Моника Бабук, Александр Жиздан, Евгений Никифорчук, Руксанда Главан, Олег Сырбу и др.