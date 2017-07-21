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Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Опубликовано : 19 февраль 2020 г. 20:20 | Просмотров: 5 455 | Категория: Власть

Номинальный владелец компании Komaksavia Airport Invest Андрей Гончаренко объявил о продаже 95 % акций компании Avia-Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева.

Об этом Гончаренко объявил на странице Кишиневского аэропорта в фейсбуке, объяснивший свое решение намерением правительства Молдовы создать единое акционерное общество "Аэропорты Молдовы", ка кнового владельца всех аэропортов страны.

"В декабре 2019 года мне поступило предложение стать акционером концессионера Кишиневского аэропорта, которое я принял, чтобы обеспечить успешное функционирование и развитие этого важного для Молдовы актива.

Однако, в свете планов властей создать общенациональную компанию "Аэропорты Молдовы", такие намерения утратили актуальность", - сообщил Гончаренко, уточнив, что до момента окончательной продажи доли в Avia-Invest, "будут выполняться все имеющиеся обязательства перед властями и народом Республики Молдова".

Примечательно, что накануне лидер оппозиционной "Нашей партии", мэр Бельц Ренато Усатый сообщил о том, что в ближайшие дни Гончаренко намерен продать свою долю в компании-концессионере аэропорта в результате оказываемого на него давления со стороны некоего "Водолея", который ассоциируется с Игорем Додоном.

Как сообщил Усатый, номинальный владелец компании Avia Invest Андрей Гончаренко после длительных переговоров с Додоном намерен продать акции компании после того, как от него некий "Водолей" требовал взятку в размере 50 миллионов долларов.

Усатый не сказал, кого он имел в виду, называя его "Водолеем", хотя известно, что в последнее время в Молдове предпочитает себя называть "Водолеем" (по знаку зодиака) занимающий должность президента Игорь Додон.

"Гончаренко устал от переговоров с Додоном. Шор с Додоном при том раскладе, что происходит у нас в стране, наверное, говорить не может. Гончаренко в ближайшие дни выйдет с заявлением о том, что он как бы продает свои акции в компании Avia-invest и отказывается от Кишиневского аэропорта", - сказал Ренато Усатый, сославшись на знакомого из Москвы, предоставившего ему соответствующую информацию.

"Человек из Москвы говорит, что "Водолей" попросил у Гончаренко 50 млн. для того, чтобы закрыть тему Кишиневского аэропорта и как-то потихоньку с нее как бы съехать. Это один сценарий. Второй сценарий: сказал передать (аэропорт) тому, на кого покажет пальцем Додон", - заявил Ренато Усатый.

Кишиневский международный аэропорт в результате сомнительной сделки с участием государства был сдан в концессию на 49 лет в 2013 г. По результатам проведенного тогда конкурса победили две российские компании – "Хабаровский аэропорт" и "Коломенский завод", создавшие компанию Avia Invest для управления аэропортом. За несколько лет у Avia Invest несколько раз менялся собственник. Среди них была и связанная с основным обвиняемым в краже миллиарда долларов  Иланом Шором офшорная компания. В конце августа 2019, компания NR Investments Ltd, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, сообщила о завершении покупки кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest.

С 22 декабря 2019 года владельцем этой компании является некий Андрей Гончаренко.


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