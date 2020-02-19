Власти Китая официально признали "Арбидол" лекарством против коронавируса. ...

Как сообщает издание "Ведомости", об этом говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.

В рекомендациях национальной комиссии здравоохранения говорится о препарате под названием 阿比多尔, которое произносится как "Арбидол, но может транслитерироваться также на английский как abidol. Препарат "Абидол" действительно существует, его производят в Индии, но это обезболивающее, в рекомендации китайских властей же указано, что речь идет именно про антивирусные препараты.

На форуме китайских врачей и фармацевтов указано, что 阿比多尔 – это именно "Арбидол". Кроме того, в сообщении официальной газеты Компартии упоминалось, что китайские власти рассматривают вариант включения в план лечения коронавируса разработанного в СССР препарата "Арбидол" (там оно также называлось 阿比多尔).

Кроме "Арбидола" в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром. Противовирусные препараты включены в план впервые. В предыдущих версиях говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против коронавируса пока нет.

"Арбидол" входит в российский список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным DSM Group, он в числе самых популярных противовирусных средств в России.

Впервые о возможной эффективности абидола против коронавируса заявила советник национальной комиссии здравоохранения КНР, эпидемиолог Ли Ланьцзюань. По ее данным, предварительные тесты показали, что препарат может эффективно препятствовать развитию вируса. Однако официального подтверждения эффективности абидола при лечении коронавируса нет, сказано во временных методических рекомендациях российского Минздрава.

Для лечения заболевших новым коронавирусом применяются лекарства, которые использовались во время прошлых вспышек коронавирусов SARS-CoV и MERS-CoV: рибавирин, лопинавир + ритонавир и препараты интерферонов.