show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 12:08  

Путин заявил о наличии криминала в стратегических отраслях экономики России

Сегодня, 09:45  

В России на промышленном уровне действовала сеть подпольных оружейников

Сегодня, 09:28  

Власти за 3 года обворовали пенсионеров на 2 миллиарда

Сегодня, 08:02  

Власти Китая официально признали "Арбидол" лекарством против коронавируса.

Вчера, 20:20  

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Вчера, 19:12  

В правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии произошел раскол
все новости
ИЩУ

Власти за 3 года обворовали пенсионеров на 2 миллиарда

Опубликовано : 20 февраль 2020 г. 09:28 | Просмотров: 647 | Категория: Власть

Благодаря изменению порядка расчета индексации пенсий, только за последние 3 года пенсионеры были обворованы властями на 1 миллиард 808 тысяч леев.

Об этом написал экономист Дмитрий Барбалат, основываясь на анализе изменений законодательства, начиная с 2017 года.

Экономист отмечает, что, начиная с 2017 года парламент изменил порядок расчета индексации пенсий таким образом, что изобретенная властями формула была направлена на реальное уменьшение выплат пенсионерам.

"До 2017 года, коэффициент индексации, согласно закону, определяли исходя из среднего арифметического значения индекса потребительских цен (ИПЦ) в предыдущем году и годового роста средней заработной платы по стране за предыдущий год.

А уже после - в зависимости от среднего ИПЦ за предыдущие три года.

Когда правительство утверждало "новый" порядок, бывший тогда премьер Павел Филип сетовал, что пенсии были маленькие, потому как виновата была формула.

И формулу поменяли", - отмечает экономист, настаивая на том, что формула расчета индексации напрямую отразилась на среднем размере пенсии.

В этой связи, он привел и расчеты, подтверждающие его выводы. Согласно подсчетам, самый большой ущерб (почти 1 миллиард леев) будет нанесен пенсионерам в текущем, 2020 году.

"При индексации пенсий в 2020 году, каждый пенсионер не получит по 114 леев/месяц или по 1369 леев за год. Итого на 696 тыс. пенсионеров власть "сэкономит" 953 млн. леев.

  • В 2019 году - 41 лей в месяц, 492 лея за год. Итого, 347 млн. леев.
  • В 2018 году - 38 лей в месяц, 458 леев за год. Итого, 328 млн. леев.
  • В 2017 году - 22 лея в месяц, 260 леев за год. Итого, 180 млн. леев.

ИТОГО – 1 млрд. 808 млн. леев", приводит экономист Дмитрий Барбалат расчеты, основанные на данных статистики и положений об индексации пенсий.

Он также обратил внимание на рассмотренную в среду парламентскими комиссиями инициативу Игоря Додона об индексации пенсий два раза за год.

"С 1 апреля, исходя из уровня инфляции в IV квартале предыдущего года. А с 1 октября, исходя из уровня инфляции в первом и втором квартале текущего года.

То есть, и здесь будут "экономить" за счет "неучтенной инфляции" в третьем квартале. И так же, как в предыдущие годы, считать будут, исходя только от уровня инфляции.

А если инфляция будет минусовая, дефляция?

Будут заставлять пенсионеров вернуть ранее выданные пенсии?", - задался вопросом экономист Дмитрий Барбалат, приводя расчеты, доказывающие дискриминационное отношение властей в отношении пенсионеров.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти за 3 года обворовали пенсионеров на 2 миллиарда

Власти за 3 года обворовали пенсионеров на 2 миллиарда ...

Просмотров: 647
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась ...

Просмотров: 15 333
В правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии произошел раскол

В правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии произошел раскол ...

Просмотров: 800
Генеральный прокурор объявил о пересмотре всех политически мотивированных уголовных дел

Генеральный прокурор объявил о пересмотре всех политически мотивированных уголовных дел ...

Просмотров: 2 968
Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды

Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды ...

Просмотров: 650
Додон может стать соучастником преступной схемы вокруг Аэропорта

Додон может стать соучастником преступной схемы вокруг Аэропорта ...

Просмотров: 4 173
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 033
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 301
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 439
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 158
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 109 222
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 53 417
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 47 050
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 41 052
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 21 917
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 21 544
Министру иностранных дел грозит отставка после скандального заявления

Министру иностранных дел грозит отставка после скандального заявления

Просмотров: 20 176
Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Молдова несет огромные убытки из-за открытия газопровода 'Турецкий поток'

Просмотров: 18 693
ВЛАСТЬ
Власти за 3 года обворовали пенсионеров на 2 миллиарда

Власти за 3 года обворовали пенсионеров на 2 миллиарда

Вчера, 20:20  Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась
Вчера, 19:12  В правящей коалиции Партии социалистов и Демпартии произошел раскол
Вчера, 10:37  Генеральный прокурор объявил о пересмотре всех политически мотивированных уголовных дел
ЛЮДИ
Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров

Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров

12.02.2020  Общественники потребовали ввести мораторий на приватизацию госпредприятий
07.02.2020  Скончался депутат Иван Забунов
03.02.2020  Платон стал свободнее на 12 лет
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды

Кавкалюк считает 'клеветой' обвинения в организованном им потоке контрабанды

15.02.2020  АНОНС: Власти в сговоре с газовым монополистом провели аферу с элитной недвижимостью
15.02.2020  Один из самых преданных Плахотнюку прокуроров станет фигурантом уголовного дела
14.02.2020  Обвиненный в тяжких преступлениях прокурор Виорел Морарь освобожден из-под ареста



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (110)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта