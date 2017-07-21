Власти за 3 года обворовали пенсионеров на 2 миллиарда ...

Благодаря изменению порядка расчета индексации пенсий, только за последние 3 года пенсионеры были обворованы властями на 1 миллиард 808 тысяч леев.

Об этом написал экономист Дмитрий Барбалат, основываясь на анализе изменений законодательства, начиная с 2017 года.

Экономист отмечает, что, начиная с 2017 года парламент изменил порядок расчета индексации пенсий таким образом, что изобретенная властями формула была направлена на реальное уменьшение выплат пенсионерам.

"До 2017 года, коэффициент индексации, согласно закону, определяли исходя из среднего арифметического значения индекса потребительских цен (ИПЦ) в предыдущем году и годового роста средней заработной платы по стране за предыдущий год.

А уже после - в зависимости от среднего ИПЦ за предыдущие три года.

Когда правительство утверждало "новый" порядок, бывший тогда премьер Павел Филип сетовал, что пенсии были маленькие, потому как виновата была формула.

И формулу поменяли", - отмечает экономист, настаивая на том, что формула расчета индексации напрямую отразилась на среднем размере пенсии.

В этой связи, он привел и расчеты, подтверждающие его выводы. Согласно подсчетам, самый большой ущерб (почти 1 миллиард леев) будет нанесен пенсионерам в текущем, 2020 году.

"При индексации пенсий в 2020 году, каждый пенсионер не получит по 114 леев/месяц или по 1369 леев за год. Итого на 696 тыс. пенсионеров власть "сэкономит" 953 млн. леев.

В 2019 году - 41 лей в месяц, 492 лея за год. Итого, 347 млн. леев.

В 2018 году - 38 лей в месяц, 458 леев за год. Итого, 328 млн. леев.

В 2017 году - 22 лея в месяц, 260 леев за год. Итого, 180 млн. леев.

ИТОГО – 1 млрд. 808 млн. леев", приводит экономист Дмитрий Барбалат расчеты, основанные на данных статистики и положений об индексации пенсий.

Он также обратил внимание на рассмотренную в среду парламентскими комиссиями инициативу Игоря Додона об индексации пенсий два раза за год.

"С 1 апреля, исходя из уровня инфляции в IV квартале предыдущего года. А с 1 октября, исходя из уровня инфляции в первом и втором квартале текущего года.

То есть, и здесь будут "экономить" за счет "неучтенной инфляции" в третьем квартале. И так же, как в предыдущие годы, считать будут, исходя только от уровня инфляции.

А если инфляция будет минусовая, дефляция?

Будут заставлять пенсионеров вернуть ранее выданные пенсии?", - задался вопросом экономист Дмитрий Барбалат, приводя расчеты, доказывающие дискриминационное отношение властей в отношении пенсионеров.