В России на промышленном уровне действовала сеть подпольных оружейников ...

ФСБ России раскрыла сеть подпольных оружейников, действовавшую в 19 регионах России с целью перепрофилирования гражданского оружия под боевое и изготовления боеприпасов.

Как сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, в ходе операции спецслужба изъяла 76 единиц огнестрельного оружия, осколочные гранаты и более 11 кг взрывчатых веществ.

Российские спецслужбы задержали 39 человек, которые, по данным ведомства, переделывали гражданское оружие под боевое и выпускали боеприпасы.

Когда именно проводилась спецоперация, ФСБ не уточняет. В ходе нее оперативники выявили четыре подпольных мастерских, а также изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства: автоматы, пулеметы, винтовки, пистолеты-пулеметы, пистолеты, карабины и револьверы.

Помимо этого были обнаружены 11 ручных осколочных гранат, семь взрывателей, более 11 кг тротила и пороха, пять приспособлений для бесшумной стрельбы, около 3 тыс. патронов и оборудование для производства боеприпасов.