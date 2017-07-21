Путин заявил о наличии криминала в стратегических отраслях экономики России ...

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ России и поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.

Как сообщает РБК, Путин отметил, что одним из приоритетов в деятельности ФСБ должно оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. В этой связи президент России призвал использовать опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе.

Кроме того, Владимир Путин поручил спецслужбам контролировать расходование средств на нацпроекты, но при этом не препятствовать работе соответствующих госорганов и коммерческих структур.