Путин заявил о наличии криминала в стратегических отраслях экономики России
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Президент России Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ России и поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Как сообщает РБК, Путин отметил, что одним из приоритетов в деятельности ФСБ должно оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. В этой связи президент России призвал использовать опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе.
Кроме того, Владимир Путин поручил спецслужбам контролировать расходование средств на нацпроекты, но при этом не препятствовать работе соответствующих госорганов и коммерческих структур.
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