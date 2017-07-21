Дочерняя компания Газпрома ворует деньги потребителей газа через мошенническую схему с элитной недвижимостью ...

Операция с новым офисом молдо-российского АО "Молдовагаз" имеет все признаки сокрытия доходов, преступной схемы с целью ухода от налогообложения и вывода денег с предприятия.

Примечательно, что несмотря на очевидные нарушения, эти финансовые преступления проходят при полном бездействии, а возможно и при пособничестве со стороны Государственной налоговой службы, возглавляемой до недавних пор нынешним министром финансов Сергеем Пушкуца, ранее работавшим в финансовых структурах олигарха Владимира Плахотнюка и учившимся в одной группе с действующим премьер-министром Ионом Кику.

Согласно финансовому отчету АО "Молдовагаз", по состоянию на 31 декабря 2018 года, компания, постоянно настаивающая на своей убыточности за счет якобы заниженного тарифа на продажу газа бытовым потребителям, в ноябре 2018 года провела сделку купли-продажи здания, находящегося по ул. А.Пушкина, 64, в Кишиневе.

При более внимательном прочтении документа оказалось, что здание общей площадью 13 459,2 кв. м было продано SRL Flacăra Albastră. По документам, здание было оценено и продано за 544 917 920 леев, якобы с рассрочкой платежа на 35 лет.

На других страницах своего же финансового отчета АО "Молдовагаз", не стесняясь, прямо указывает, что покупатель здания, SRL Flacăra Albastră является аффилированным компании предприятием.

В открытом доступе есть регистрационные данные, согласно которым в структуре АО "Молдовагаз" является владельцем 100 % доли собственности SRL Flacăra Albastră. Фактически, газовый монополист продал офисное здание самому себе.

Обращаем внимание, что финансовый отчет АО "Молдовагаз" является публичным документом, находящимся более года в свободном доступе. При желании, к нему имеют доступ и сотрудники Государственной налоговой службы, и сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуры, у которых при виде этих открытых данных не могло не возникнуть вопросов относительно деталей сделки.

После 17 декабря 2018 года, даты официального проведения сделки, АО "Молдовагаз" не только никуда не съезжало из якобы проданного здания, но даже и не собиралось из него съезжать на финальном этапе сделки. За полтора месяца до утверждения Правлением компании этой, без преувеличения, преступной сделки, монополист публично сообщил, что с 16 октября 2018 года именно по адресу уже продаваемого им здания (Кишинёв, ул. А. Пушкина, 64) будет находиться Центр обслуживания потребителей АО "Молдовагаз".

Это может говорить о том, что с 17 декабря 2018 года АО "Молдовагаз" занимает здание площадью 13 459,2 кв. м на условиях аренды, которую оно должно уплачивать своей же компании SRL Flacăra Albastră. Иначе, на каких условиях компания АО "Молдовагаз" может находиться в чужом (по документам) здании?

Указанное здание по все параметрам подходит под классификацию недвижимости класса "А". Такая недвижимость сдается в Кишиневе по ценам 15 – 20 Евро за 1 кв.м. Даже имея резонные подозрения в том, что за аренду уплачивается максимальная цена, примем в расчет минимальную ставку в 15 Евро за 1 кв.м (без НДС). Получим общую сумму в месяц – 201 888 евро. По курсу НБМ на 20 февраля, имеем 3 853 840 леев в месяц.

Зная, что основным, почти единственным, источником доходов этого монополиста является перепродажа газа молдавским потребителям, можно смело утверждать, что уже более года ежемесячно "эффективные менеджеры" дочерней компании "Газпрома" в Молдове выводят со своих счетов на счета аффилированного предприятия порядка 4 миллионов леев, полученных от молдавских потребителей в качестве платы за газ. Речь идет не менее чем о 50 миллионах леев в год, которые выводятся лишь в результате одной аферы с недвижимостью. Обратите внимание, в эту сумму не входит НДС.

Нет сомнений, что афера на этом не заканчивается.

Изучив также находящийся в свободном доступе финансовый отчет владельца элитной недвижимости в лице SRL Flacăra Albastră, исчезают последние сомнения в налоговой чистоте вышеописанной сделки.

Предприятие, в котором в 2018 году работало 19 сотрудников, имевшее в 2017 году менее 5 миллионов леев доходов и свыше 200 тысяч леев убытков от своей деятельности, хочет убедить всех, что при таких показателях в Молдове можно получить кредит более полумиллиарда леев на покупку недвижимости. Отчет этого предприятия за 2018 год показывает, что оно даже налоги не платит от своей деятельности, не говоря уже о налогах со своей "золотой" сделки.

Можно до бесконечности упрекать авторов материала в "дилетантизме", "упрощенном подходе" и прочих огрехах в видении "эффективных менеджеров" молдо-российского АО "Молдовагаз". Но, несомненно, только одна эта сделка показывает уровень махинаций, проводимых дочерним предприятием "Газпрома" в Молдове. Разве могут быть сомнения в том, что подобная афера проводилась без соответствующей "крыши" со стороны государства?

Конечно, мы не налоговые инспекторы, не следователи НЦБК и не прокуроры. Мы – простые потребители, одни из миллионов, исправно оплачивающих неоправданно завышенные счета за газ. Именно нас постоянно попрекают тем, что мы еще должны 6,5 миллиардов долларов.

Но именно мы, не имеющие финансово-экономического образования потребители, знаем точно, что в случае неуплаты мало ли по какой причине налога на надвижимость в 200 леев или при случайном недекларировании какой-то тысячи леев дохода за прошлый год, нас затаскают по налоговым и заставят уплатить не только налог, но и пеню, попрекнув в недостаточной гражданской ответственности за будущее государства.

Поэтому, мы хотим и имеем право знать, почему в этом конкретном случае бездействовала вся оплачиваемая нами армия налоговиков, следователей и прокуроров. И почему до сих пор на свободе виновные в вышеописанной афере и налоговой махинации за счет исправно оплачивающих счета за газ потребителей?