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Приднестровье обвинило Молдову в банковской блокаде

Опубликовано : 20 февраль 2020 г. 22:27 | Просмотров: 198 | Категория: Страна

После того, как занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон неоднократно призывал власти региона вести расчеты с Кишиневом в молдавских леях, в Приднестровье заявляют об отказе молдавских банков в приеме платежей в леях от приднестровских предприятий.

Как сообщает издание novostipmr со ссылкой на первого зам. председателя Приднестровского республиканского банка Алексея Мельника, банки Молдовы сообщили, что с 14 февраля 2020 года все платежи приднестровских компаний с их счетов в приднестровских банках не будут приниматься.

По словам местного чиновника, с конца января 2020 года были зафиксированы 9 возвратов денежных средств предприятиям из Приднестровья.

"По большому счёту, осуществлялись традиционные операции, проходили оплаты за товары и услуги, вплоть до оплаты периодических изданий в Молдову. Более того, 5 платежей были возвращены трём крупным промышленным предприятиям Приднестровья, которые пытались пополнить свои же банковские счета, открытые в республике Молдова", - сообщил Мельник.

По данным местной статистики за 2019 год, "торговый оборот между Приднестровьем и Молдовой" составляет 369 млн долларов. Из них экспорт - 255 млн долларов, импорт – порядка 120 млн долларов. Экспортируют в Молдову 282 предприятия. На торговле с Молдовой тесно завязаны главные предприятия Приднестровья – Молдавский металлургический завод и Молдавская ГРЭС.

Власти региона считают, что "Молдова использует финансовые инструменты в угоду политическим целям".

Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможных отказах в обслуживании леевых счетов приднестровских предприятий, открытых в банках Молдовы и о справедливости претензий властей региона.


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