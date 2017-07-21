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Путин, Меркель и Макрон провели срочные переговоры по ситуации в Сирии

Опубликовано : 20 февраль 2020 г. 23:16 | Просмотров: 129 | Категория: Мир

В четверг вечером канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин провели трехсторонний телефонный разговор, обсудив ситуацию в Сирии.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "особое внимание уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе в результате агрессивных действий экстремистских формирований против сирийских правительственных войск и мирных жителей. Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения".

В свою очередь пресс-служба правительства Германии сообщила, что канцлер Германии и французский президент в ходе переговоров с президентом России выразили готовность встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для решения кризиса в сирийской провинции Идлиб.

Ситуация в Идлибе обострилась после начала сирийского наступления в Идлибе в конце января. В начале февраля Анкара сообщила о гибели нескольких турецких военнослужащих из-за действий Дамаска.

В четверг вооруженные силы Турции провели атаку на позиции правительственных войск Сирии в Идлибе, в результате погибли 50 сирийских и двое турецких военных. В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что Турция прекратила огонь по армии САР после обращения российских военных. Кроме того, там сообщили, что по просьбе сирийского командования самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по "прорвавшимся вооруженным формированиям террористов".


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