Полиция и суды стали самыми коррумпированными госучреждениями ...

Как сообщает "Инфотаг", об этом свидетельствуют результаты социологического исследования в рамках Национальной стратегии неподкупности и борьбы с коррупцией Молдовы на 2017-2020 гг.Согласно этим данным, полиция является коррумпированным госучреждением в восприятии 36% респондентов, что на 5 п.п. больше, чем в 2017 г., медучреждения - 31% (-3 п.п.), парламент - 29% (-3 п.п.), суды - 26% (+5 п.п.), правительство - 23% (+1 п.п.), аппарат президента - 21% (+8 п.п.) и Генеральная прокуратура - 18% (+8 п.п.).

В восприятии предпринимательской среды ситуация другая. На первом месте идут суды с 37% (+12 п.п.), за ними полиция - 32% (+8 п.п.), медучреждения - 27% (+1 п.п.), Таможенная служба - 21% (+7 п.п.), Генпрокуратура - 20% (+9 п.п.), парламент - 13% (-19 п.п.) и правительство - 12% (-13 п.п.).

Социологическое исследование проведено в рамках проекта "Борьба с коррупцией путем укрепления неподкупности в РМ", внедряемого ПРООН в сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с коррупцией при поддержке министерства иностранных дел Норвегии.

Опрос проведен в августе-сентябре 2019 г. среди 1 120 граждан и 506 хозяйствующих субъектов.