Об этом Додон заявил в своем видеообращении, в котором он уже традиционно использует жаргон и низкопробный русско-молдавский суржик.

"Если я следующие пять лет буду заниматься политикой - главной целью будет, чтобы люди стали жить лучше. И это можно сделать. Убежден, что при условии определенной стабильности за 5 лет можно выбраться из этой ямы, в которой мы давно находимся. Я бы хотел, чтобы в следующие 5 лет мы разрешили приднестровскую проблему", - сообщил Додон.

В этой связи он напомнил о своем недавнем дне рождения, высказав себе же пожелание выйти с "интервью" к своему же будущему юбилею. "Я очень надеюсь дать интервью в свой юбилей (через 5 лет 50-летний юбилей - Ред.), возможно, в другой роли. И мы уже будем говорить о воссоединенной стране", - добавил Додон.

Додон занимает должность президента с 2016 года, после того, как 13 ноября в результате проведенных по незаконно измененной Конституции выборов. Известно, что упомянутая схема была внедрена в сговоре с тогдашним лидером правящей Демпартии, олигархом владимиром Плахотнюком.