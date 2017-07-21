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Юрий Мунтян: Выборы выиграет Додон, а победит Санду

Опубликовано : 21 февраль 2020 г. 12:26 | Просмотров: 220 | Категория: Власть

Член исполкома Партии "Гражданский конгресс" Юрий Мунтян назвал Игоря Додона и Майю Санду "сумасшедшими честолюбцами", устроившими гражданское противостояние во имя их борьбы за должности.

Об этом Мунтян заявил в эфире телеканала TVC21.

"Чем сегодня занимается оппозиция, стратегическое эпохальное движение между Майей Санду и партией Плахотнюка? Очередная 365-ая китайская декларация в поддержку европейской интеграции. Второе. Выборы депутата в Хынчештах по системе Плахотнюка. Третье. Выборы верховного главнокомандующего", - отметил Юрий Мунтян.

Комментируя борьбу за должность президента, Мунтян подчеркнул, что претендующие на эту функцию и Санду, и Додон используют не имеющие ничего общего с политикой  методы.

"Эти двое мелких, сумасшедших честолюбцев устроили полное противостояние между гражданами. Люди уже действительно готовы друг другу морды бить. Подлинные социологические исследования показывают шансы кандидатов 50 на 50. Никаких оснований нет полагать, что такое соотношение изменится. Давление, запал, конфликтность, противоречивость ситуации нарастают. А тем временем, полно внутренних проблем. Выборы, исходя из этих социологических данных, выиграет Додон, а победит Санду. Она выведет своих 500 активистов на площадь, а Додона никто не защитит. И тогда всё!", - заявил Мунтян, обратив внимание, что в результате ложной повестки дня проиграют простые люди.


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