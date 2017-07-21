Россия упростит процедуру принятия гражданства для граждан Молдовы ...

Как сообщает "Интерфакс", о том, что правительство инициировало соответствующий законопроект заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, документ скоро внесут в Госдуму.

"Для приезжих из четырех стран - Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана -предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России", - заявил Калашников. По его словам, проект будет внесен в парламент до конца февраля.

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Кроме того, жителям этих стран "не надо будет доказывать материальное положение", - добавил он.

Также в проекте закона изменят норму, согласно которой иностранец может получить гражданство РФ в упрощенной форме после того, как проживет в браке с россиянином/россиянкой три года. Этот срок предлагается сократить до года, отметил Калашников.

В настоящее время, согласно закону, претендовать на российское гражданство иностранец может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

В конце января 2020 года руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что в правительстве находится шесть законопроектов, предусматривающих, в том числе, упрощения получения российского гражданства.

"Мы хотим упростить возможность приобретения российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Белоруссии. Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет", - сказала тогда Казакова.