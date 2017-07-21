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Депутаты заблокировали трибуну парламента

Опубликовано : 21 февраль 2020 г. 14:26 | Просмотров: 272 | Категория: Власть

Представители Блока ACUM заблокировали трибуну, узнав, что правящее большинство Партии социалистов и Демпартии запланировали заслушать отчет премьер-министра Иона Кику по результатам первых 100 дней кабмина.

Депутаты мотивировали свое решение тем, что этот пункт не был включен в повестку дня заседания. Кроме того, объясняя свою позицию депутаты Блока ACUM настаивали на обсуждении вотума недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокою.

Представители Блока считают, что доклад Кику был импровизирован Додоном.

"У нас парламентская республика", заявили представители Блока, отметив, что продолжают настаивать на отставке Чокоя, оправдавшего участие России в приднестровском конфликте 1992 года.

Заблокировав трибуну парламента, депутаты добились созыва заседания Постоянного бюро. В результате, заседание дважды переносилось "на полчаса", а затем по инициативе Партии социалистов, было перенесено на следующую неделю.

Заседание перенесли даже после того, как пришедший в зал заседаний представитель фракции PAS Михай Попшой потребовал продолжения работы парламента.


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