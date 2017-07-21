Молдовагаз использует несуществующий стандарт качества газа для потребителей ...

Монополист не только поставляет потребителям некачественный природный газ, но еще и использует несуществующий ГОСТ.

Экономист Дмитрий Барбалат провел анализ стандартов (ГОСТ), на которые ссылается дочерняя компании "Газпрома", молдо-российское АО "Молдовагаз", и пришел к аргументированному выводу о том, что газовый монополист поставляет своим потребителям газ по несуществующему ГОСТу на фоне бездействия ответственной за соблюдение стандартов качества – "Молдова-стандарт".

Он отмечает, что исходил из известного факта, что если природный газ поставляется из России, "естественно, что и для потребителей Молдовы газ должен бы соответствовать российским стандартам".

В этой связи он установил, что в России до 2014 года действовал ГОСТ 5543-87, который с 2015г. заменен на ГОСТ 5542-2014.

Выяснилось, что АО "Молдовагаз" получает газ из России по одному ГОСТу, а ссылаются на отмененный ГОСТ 1987 года.

Далее, Барбалат описывает, что удалось выяснить:

"1) Ответственные работники АО "Молдовагаз" заверяют, что для А.О. ГОСТ 2014 не закон. Но, на просьбу сообщить, на какой ГОСТ даны ссылки в договоре между А.О. "Молдовагаз" и продавцом/поставщиком газа, пока ответа нет.

2) Тогда пришлось обратиться в институт по стандартизации "Молдова-стандарт".

Но и в сём институте о ГОСТе 2014г. не ведают. Точнее, ведают, но утверждают, что в Молдове еще применяется ГОСТ 1987 года, так как новый (? с 2014г.) еще не применим в качестве молдавского стандарта.

Якобы не успели оформить процедурные документы", - написал экономист Дмитрий Барбалат.

Углубляясь в тему, он подчеркнул, что принятый Межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 мая 2014 г. № 67-П) ГОСТ 5542-2014 был утвержден с участием и представителя "Молдова-стандарт", в качестве члена Межгосударственного соответствующего совета, а "спецы из молдавского (вроде) института стандартизации не объяснили, почему с 2014 года "не успели" оформить решение о применение указанного ГОСТа".

"Чем отличается ГОСТ 2014 от ГОСТ 1987? Хотя бы тем, что по отмененному стандарту для газа горючего природного (ГГП) значились 8 физико-химических показателей. А по ГОСТ 2014 – уже 13.

Только это уже указывает/доказывает, что АО "Молдовагаз", начиная с 2015г., не обеспечивает проверку качества ГГП по всем требуемым ГОСТ физико-химическим показателям.

Самый главный из параметров ГГП – это его теплотворность.

Теплотворность поставляемого в Молдову ГГП и затем потребителям должна быть в определенных, указанных в договоре, пределах. В зависимости от колебаний теплотворности ГГП, определяется и его цена, которая может варьировать. Но не выходить за определенные договором пределы. И особенно нижнего предела.

При возникновении разногласий по значениям данного показателя арбитражным является метод, изложенный в ГОСТ 31369-2008 (действует с 2010г.) "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава". Но и этот стандарт в "Молдова стандарт" "не успели" оформить для применения.

На днях мне обещали сообщить, какая была поквартальная теплотворность поставляемого потребителям в прошлом году ГГП.

Более чем уверен, что сообщат "нужные" цифры, потому как оценивает (может быть) качество газа только своя ведомственная лаборатория.

Но ведь некоторые потребители могут "любезно попросить", проверить качество ГГП на определенных участках газопровода, с определенным интервалом времени и пр.и в независимой сертифицированной лаборатории" , - заключил экономист Дмитрий Барбалат.

Ранее, он же выяснил, что с июля 2018 года АО "Молдовагаз" выставляет счета потребителям по несоответствующим Закону о природном газе положениям. Фактически, газовый монополист взымает вне закона плату, применяя незаконный тариф.

В 2019 г. в Молдове (без учета Приднестровья) было 736045 точек подключения потребителей газа. Из них, 721889 – бытовые потребители (семьи). Остальные 14156 – небытовые потребители.